Une réunion a eu lieu cet après-midi à Rochefort pour faire le point sur la situation. La colère contre la hausse de la CSG n’est pas retombée, un mois après la forte mobilisation qui avait rassemblé 200 000 manifestants en France, dont 3 000 en Charente-Maritime. C’est ce que nous dit Guy Silvestri, secrétaire général de l’Union syndicale des retraités CGT de Charente-Maritime :

La colère se cristallise aussi désormais sur la 2e journée de solidarité annoncée dimanche par le président Emmanuel Macron, lors de son interview télévisée. Guy Silvestri :

A cela s’ajoutent le problème de la dématérialisation des démarches administratives, comme la télédéclaration d’impôts qui va devenir obligatoire l’an prochain, et qui, selon Guy Silvestri, isole de plus en plus les retraités.