Rencontre avec deux Charentaises-Maritimes qui participeront cet automne au Trophée Roses des sables. Un rallye raid 100% féminin au cœur du désert marocain qui aura lieu du 10 au 21 octobre. D’ici là, les deux femmes, Catherine Schmitt et sa copilote Tatiana Audouin, doivent boucler leur budget pour s’inscrire. C’est quasiment chose faite. Mais elles ont encore besoin de partenaires pour sponsoriser leur aventure en 4X4. Une aventure humaine et solidaire qui n’est pas une première pour Catherine Schmitt. Mais une 2e. Elle nous raconte :

L’an dernier, elle courait avec sa belle-sœur. Cette année, ce sera donc avec Tatiana Audouin, qui avait participé au financement de sa première aventure. Et elle attend beaucoup de cette expérience. On l’écoute :

Catherine et Tatiana ont lancé un appel au don sur leur page Facebook Dunes en duo pour collecter des denrées non périssables, des produits d’hygiène et des fournitures scolaires destinées aux enfants des villages marocains. Elles organisent également un loto le vendredi 8 juin à Surgères, salle du Castel park, pour récolter des fonds. L’opération vise également à soutenir l’association Bouger contre la SLA, maladie plus connue sous le nom de Maladie de Charcot.