Après sa démission du parti Les Républicains, l’ex-Ministre annonce aujourd’hui la naissance de « Charente-maritime avenir ». Un mouvement d’idées qui doit permettre de rassembler tous les élus du département de sensibilité de droite et de centre droit, afin de préparer les prochaines élections locales. Il est rejoint par les élus de sa majorité et des parlementaires Didier Quentin, Corinne Imbert et Daniel Laurent. Des rencontres de formation et d’information seront prochainement organisées.