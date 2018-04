C’est demain que la Mission d’information du Sénat sur Alstom doit se rendre sur le site d’Aytré, près de La Rochelle. Quatre sénateurs vont rencontrer la direction de l’entreprise et les organisations syndicales. A savoir le rapporteur de la mission Martial Bourquin, sénateur PS du Doubs ; son homologue de Seine Saint-Denis Fabien Gay ; et les deux sénateurs Les Républicains de Charente-Maritime Corinne Imbert et Daniel Laurent. L’occasion pour eux d’échanger sur l’avenir du site, suite à l’accord de fusion conclu avec le concurrent allemand Siemens. Les syndicats, eux, s’interrogent encore. Ils comptent bien les interpeller sur ce point. Ecoutez Patrick Corlay, délégué syndical Force ouvrière :

FO qui réclame plus d’informations concernant ce trou de charges prévu pour 2019, alors que la fabrication des 100 rames de TGV du futur ne devrait pas intervenir avant 2020.