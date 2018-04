C’est en ce moment les grandes marées. De forts coefficients sont attendus : 100 ce soir à 18h18. 101 demain matin, et 102 demain après-midi. 101 et 99 mercredi. L’occasion de belles parties de pêche à pied à marée basse sur l’estran charentais. Surtout demain et mercredi avec le retour du cocktail soleil et chaleur printanière. Des conditions idéales. Cependant, la préfecture de la Charente-Maritime en appelle à la vigilance de chacun aux abords du littoral et au risque de se laisser surprendre par la marée montante. En cas de difficulté, il faut contacter le 196, numéro d’appel d’urgence en mer.