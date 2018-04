A Saint-Jean-d’Angély, c’est la municipalité qui a pris la décision de supprimer l’évènement Floralia de son agenda. Un choix politique, contraint et forcé par la baisse des dotations de l’Etat. Il n’y aura donc pas de 23e édition cette année. Mais l’évènement floral va renaître au château de Mornay à Saint-Pierre-de-l’Isle, commune toute proche. Son nom : les Floralies. L’initiative est signée des propriétaires du domaine, Jean-Yves et Jacqueline Morin, accompagnés de leur fille Sandra Passereau. On l’écoute :

Le domaine datant du 17e siècle devrait accueillir diverses animations comme des vols en montgolfière, des défilés et des jeux pour les enfants. La date n’est pas encore fixée, mais l’évènement devrait avoir lieu autour du 15 mai.