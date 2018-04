La remise en service vendredi de la ligne TER Saintes-Royan. Les travaux, qui ont pris un peu plus de temps que prévu, se sont achevés avec une semaine de retard. Lancés il y a cinq mois, ils ont permis de rénover 24km de voie ferrée. 46 000 traverses en bois ont été remplacées par du béton, notamment entre Saujon et Royan. Principal objectif : améliorer la sécurité du réseau et le confort des voyageurs. Ainsi, les ralentissements vont être supprimés et la vitesse des trains va pouvoir repasser à 120km/h contre 80 auparavant. 11 allers-retours quotidiens sont prévus. Coût de l’opération : 35 millions d’euros.