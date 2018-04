C’est le premier Parcours du cœur de la région. Dimanche, la commune de Vandré-La Devise, près de Surgères, accueille l’évènement national de prévention des maladies cardio-vasculaire. C’est la 42e édition organisée par la Fédération française de cardiologie. Deux randonnées de 5 et 10km sont prévues dans le but de sensibiliser le public, et d’appuyer sur certains aspects plus particulièrement inquiétants de ces maladies, comme nous l’explique l’organisateur Daniel Deffromont :

Daniel Deffromont qui nous rappelle les facteurs de risque des maladies cardiovasculaires et les bienfaits du sport pour s’en prémunir :

Avec 150 000 participants l’année dernière, « les Parcours du cœur » sont la plus grosse opération de prévention-santé en France. Rendez-vous donc dimanche à 9h à la salle des fêtes de Vandré. Inscriptions sur fedecardio.org. Prochain parcours ensuite le 2 juin à La Rochelle.