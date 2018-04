Avec l’inauguration ce matin à Varaize, près de Saint-Jean-d’Angély, de la nouvelle usine de production de la société Bati rénov. Spécialisée dans la fabrication de fermetures en composite polyuréthane, l’entreprise créée en 1999 avait délocalisé une partie de son outil de production en Roumanie en 2003. Quinze ans plus tard, son PDG Christophe Lacombe a fait le choix inverse, en modernisant ses équipements et en développant une nouvelle marque « Vue d’ici ». Et ce afin de redynamiser l’économie de son territoire quasiment à l’agonie. 80 nouveaux emplois vont être créés d’ici trois ans en Vals de Saintonge. Coût de l’opération : 2 millions d’euros.