L’école supérieure de commerce a ouvert un nouveau bureau international à Bombay. L’objectif est de recruter des étudiants pour les écoles du Groupe qui développe son attractivité à l’international. Les explications de Frédéric Le Roux :

Ainsi, le bureau de Bombay a d’ores et déjà participé, avec 46 grandes écoles françaises, au Salon Admission Tour, du 3 au 10 février dernier. Cet événement a permis de présenter Le Groupe Sup de Co La Rochelle aux étudiants de Chennai, Hyderabad, Pune et New Dehli et de leur donner des conseils d’orientation adaptés.