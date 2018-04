24e journée pour La Rochelle qui affronte Castres ce dimanche à domicile. Après une défaite la semaine dernière contre Montpellier, les Maritimes n’ont plus le droit à l’erreur s’ils veulent se qualifier pour les phases finales. Ils sont 6es et doivent se maintenir dans le top 6 pour continuer l’aventure après la saison régulière qui touche à sa fin. C’est ce que nous disent le 2e ligne Thomas Jolmes et la capitaine du XV rochelais Kevin Gourdon :

La Rochelle/Castres, c’est dimanche à 12h30 au stade Marcel-Deflandre.