Le Parc naturel régional propose actuellement une formation gratuite pour 90 petits nouveaux qui pousseront les barques des touristes cet été. Ils sont de plus en plus nombreux à travailler aux 24 embarcadères du marais, et la formation, qui n’est cependant pas obligatoire pour exercer cet emploi, vise à permettre la transmission de tous les secrets de la destination touristique. On écoute Richard Joseph, formateur pour le Parc naturel régional du Marais poitevin :

La première session de formation a démarré mardi. Une autre est prévue la semaine prochaine. L’enjeu est important, car la Venise verte attire chaque année trois millions de touristes. Soit un million de plus qu’il y a 5 ans.