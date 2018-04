Maison de Pierre-Loti : une conférence ce soir à Rochefort sur le plafond de la mosquée. Un élément qui a été retenu par la Mission patrimoine, confiée à Stéphane Bern par le président Emmanuel Macron, et qui bénéficiera du Loto du patrimoine dont le tirage aura lieu le 14 septembre. Rapporté de Damas par l’Académicien en 1895, ce chef-d’œuvre du courant Ajami des palais syriens est constitué d’un assemblage de planches peintes et dorées. Une récente étude vient d’en préciser les caractéristiques techniques et les conditions de montage et de conservation. Trois experts viendront à parler dès 18h au Musée Hèbre. L’entrée est gratuite.