La justice en grève aujourd’hui. Magistrats, greffiers et avocats vont de nouveau se mobiliser contre la réforme judiciaire. Une grande manifestation est prévue à Paris. A Saintes, les avocats du barreau ont décidé de renvoyer toutes les audiences et assistances. Les consultations gratuites prévues à Royan, Jonzac et Saint-Jean-d’Angély ne sont pas assurées.

A Rochefort, les professionnels sont inquiets pour l’avenir du Tribunal d’instance. Après la suppression du TGI en 2010, rattaché à celui de La Rochelle, de nouvelles craintes se font jour. On écoute le bâtonnier du barreau de La Rochelle-Rochefort Maître Eric Sainderichin :

Des justiciables qui seraient donc laissés aux mains d’administrations, sans possibilité de faire appel aux juges. Cette réforme voulue par le président Macron et les membres de son gouvernement indigne Maître Eric Sainderichin et nombre de ses confrères avocats :