Peu fréquentée, elle permet pourtant d’accéder plus facilement et gratuitement au centre-ville, pendant la période des travaux du parking du château. L’association des commerçants, qui en est à l’origine, pointe un défaut de communication et un manque d’habitude des usagers. La navette véhicule en moyenne 4 à 6 personnes depuis son lancement le 17 mars. L’idée est de faire venir la clientèle vers les commerces du centre-ville qui subissent une perte d’activité en raison des travaux.