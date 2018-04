La Place Brochard à La Tremblade/Ronce-les-Bains accueille depuis hier le 46e Salon national conchylicole. Le rendez-vous des professionnels de la mer qui se tient jusqu’à demain. Au programme : des tables rondes, mais aussi de nombreux exposants venus présenter leurs dernières innovations en termes de matériels ostréicoles et mytilicoles. Nous avons pu découvrir en exclusivité un distributeur automatique d’huîtres. Un appareil développé par la petite société nantaise « ABC Drive » qui existe depuis un an. Si les distributeurs automatiques existent déjà pour bon nombre d’autres produits, personne n’avait encore pensé à commercialiser l’huître de cette façon. Nous avons interrogé Natacha d’ABC Drive :

distrib huitres

ABC Drive assure qu’il y a un réel retour sur investissement, avec une rentabilisation en seulement un an et demi. La société emploie 4 salariés et se développe de plus en plus.