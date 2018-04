Ou plus exactement à Ronce-les-Bains cette année. L’évènement a quitté le centre de la commune pour s’échouer en bord de mer, en raison des travaux au port, mais qui n’ont toujours pas commencé. Un rendez-vous qui reste incontournable pour les professionnels du secteur. Et celui-ci se présente sous les meilleurs auspices. On écoute son organisateur Jacky Frétillere :

Rendez-vous jusqu’à jeudi place Brochard. Trois conférences sont proposées à la base nautique. Cet après-midi à 14h sur la nouvelle caisse enregistreuse obligatoire depuis le début de l’année ; demain même heure sur la succession d’entreprises ; et jeudi à 10h sur la création et la transmission des entreprises conchylicoles.