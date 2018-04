L’incident s’est produit vers 10h30. En cause : des travaux sur la voie publique, boulevard Joffre. Une canalisation a été arrachée. 17 pompiers sont intervenus pour mettre en place un périmètre de sécurité et protéger les voyageurs. La circulation a été bloquée et le trafic SNCF, non impacté par la grève, a été interrompu. La fuite a été stoppée par des agents de GrDF.