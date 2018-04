Le chauffeur d’un poids-lourd entre la vie et la mort, après un accident survenu ce matin au Thou, entre Surgères et La Rochelle. L’accident s’est produit ce matin peu après 9h, au croisement des Départementales 5 et 112. Le camion transportant du tournesol s’est renversé sur la chaussée. Le conducteur a été pris en charge par les secours, et transporté d’urgence en hélicoptère au CHU de Poitiers. 10 pompiers sont intervenus sur place. La circulation a été momentanément perturbée.