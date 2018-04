Dix mois après son classement, la citadelle a reçu son label samedi, avec la signature de la charte qualité par le maire Jean-Marie Petit. Une belle opportunité pour la commune qui peut espérer entre 20 et 30% de fréquentation en plus. C’est le 5e village de Charente-Maritime à être ainsi classé, après Ars-en-Ré, La Flotte, Mornac-sur-Seudre et Talmont-sur-Gironde.