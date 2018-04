Pendant quinze jours, 132 secouristes, qui ont été recrutés pour assurer la surveillance des plages cet été, vont suivre des cours afin de parfaire leurs compétences. Des cours à la fois théoriques et pratiques. A la fin, ils seront capables d’assurer leurs missions sur les différentes zones de baignade, entre La Tremblade et Meschers-sur-Gironde. Frédéric Le Roux :

A noter que la surveillance des zones de baignade sera assurée dès le 16 juin pour une dizaine de plages urbaines entre Saint-Georges-de-Didonne et les Mathes-La Palmyre. Elle se prolongera jusqu’au dimanche 2 septembre sur six plages de Royan, Saint-Georges-de-Didonne, Vaux-sur-Mer et Saint-Palais-sur-Mer.