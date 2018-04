La grève reconduite à la SNCF. Le mouvement reprendra comme prévu demain soir à partir de 19h pour deux jours, faute d’accord avec le ministère des transports. En marge de son déplacement à Rochefort ce matin, le Ministre de tutelle Nicolas Hulot a réagi :

Pas de quoi faire retomber la colère des grévistes qui promettent de durcir le ton. A Saintes, les cheminots ont décidé hier en assemblée générale de poursuivre leur action. Une forte majorité a voté pour, dénonçant à la fois le projet gouvernemental, mais aussi plus localement la situation préoccupante du chemin de fer en Saintonge, l’état du rail entre Niort, Saintes et Bordeaux, et l’avenir du Technicentre où 200 emplois sont menacés. Une manifestation interprofessionnelle est prévue lundi à 17h30 à la gare, direction le Palais de justice.