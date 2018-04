Le Ministre de la transition écologique s’est exprimé en début d’après-midi à l’occasion du 37e congrès qui se tient jusqu’à demain à La Tremblade/Ronce-les-Bains. Conscients des enjeux pour l’avenir de la biodiversité et de sa reconquête, il encourage le développement de ces espaces protégés et présentera très prochainement sa feuille de route. C’est ce qu’il a déclaré un peu plus tôt dans la journée lors de son déplacement à Rochefort :

La France compte 346 réserves naturelles. L’objectif serait d’arriver à 500 à l’horizon 2030. Mais le ministre veut se laisser le temps de la réflexion et de la concertation pour créer des espaces qui permettent de concilier enjeux socio-économiques et écologiques, comme c’est le cas de la station de lagunage de Rochefort qu’il a visité ce matin. Nicolas Hulot :

Nicolas Hulot a effectué cet après-midi la dernière étape de son déplacement en Charente-maritime à la Tour de Broue à Saint-Sornin où il a de nouveau été question de biodiversité, et de soutien à l’élevage en milieux humides.