C’est le début des congés scolaires ce soir dans l’Académie de Poitiers. Les professionnels du tourisme espèrent faire mieux que le week-end de Pâques pour attirer du monde. Selon un sondage interne de Charentes tourisme, le bilan est jugé décevant. En cause : une météo maussade et la grève à la SNCF. Hébergeurs et restaurateurs misent sur les vacances de printemps pour faire le plein. Le contexte s’annonçant plus favorable.