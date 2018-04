Le Ministre de la transition écologique s’exprimera en début d’après-midi à l’occasion du 37e congrès des Réserves naturelles de France, qui se tient depuis hier et jusqu’à samedi au centre Azureva. Face à une perte mondiale de la biodiversité, les 400 participants espèrent un geste de l’Etat pour accompagner ces sites préservés dans leur action, et la mise en œuvre de la Loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages. Ecoutez le président des Réserves naturelles de France Michel Métais :

Sur un potentiel estimé à un millier de projets en France selon Michel Métais. Les réserves naturelles sont au nombre de 346 aujourd’hui. Avec un budget global de 22,4 millions d’euros qui ne couvre que 70% de leurs frais de fonctionnement. Insuffisant donc pour assurer ces missions de préservation de la biodiversité. C’est ce que nous dit Allain Bougrain-Dubourg, président de la Ligue de protection des oiseaux qui co-organise ce congrès :

Nicolas Hulot arrivera demain matin à Rochefort où il visitera la station de lagunage. Le Ministre se rendra dans l’après-midi à la Tour de Broue à Saint-Sornin où sera présentée la réhabilitation du canal, lauréate de l’appel à projet de la stratégie nationale de la biodiversité. Suivie de la présentation de l’expérimentation nationale des projets territoriaux durables pour le soutien à l’élevage en milieux humides.