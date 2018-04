Ce plan à 5 milliards d’euros dont vont bénéficier Rochefort et Saintes. Problème, celui-ci ne s’adresse qu’aux villes moyennes de plus de 15 000 habitants. Tonnay-Charente ne peut pas en faire partie. Mais son premier adjoint Sébastien Bourbigot envisage d’écrire au Ministre de la Cohésion des territoires Jacques Mézard pour que les villes plus petites puissent bénéficier du dispositif, en mobilisant d’autres communes comme Surgères et Saint-Jean-d’Angély.