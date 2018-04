C’est l’idée développée par un pâtissier de Pont-l’Abbé-d’Arnoult, commune située entre Rochefort et Saintes. Eric Daunas a créé Croq’orge. Pour ce faire, l’artisan, qui encourage le développement des circuits courts et l’économie circulaire, s’est associé à la brasserie locale Boc’17, situé à deux pas de chez lui. Il récupère et transforme ainsi la drêche, ce produit issu de la fermentation de la bière et qui sert habituellement comme nourriture animale. On écoute Eric Daunas :

Eric Daunas qui a fait appel aux compétences du laboratoire d’innovation CylcaB pour développer son idée. Pour goûter ces nouveaux biscuits, rendez-vous à « La cabane des délices », 7 route de Trizay à la sortie de Pont-l’Abbé-d’Arnoult.