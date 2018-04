Un accident a fait deux blessés graves ce matin à Saint-Denis-du-Pin, près de Saint-Jean-d’Angély. Peu après 10h, une voiture seule en cause a quitté la chaussée rue de Bourgneuf et a fait plusieurs tonneaux. 12 pompiers se sont rendus sur place pour dégager les victimes. Deux hommes de 26 et 27 ans dont le premier a dû être désincarcéré du véhicule. Le second a été éjecté. Tous deux se trouvent en situation d’urgence absolue. La circulation a été totalement interrompue.