Frédérique Tuffnell tire la sonnette d’alarme. Plus de 2 ans après le terrible accident entre un car scolaire et un camion qui avait coûté la vie à six adolescents à Rochefort, la députée LREM a interpellé hier le gouvernement sur l’évolution de la réglementation concernant les dispositifs de sécurité des ridelles sur les poids lourds. Une question qui n’est toujours pas réglée, malgré les préconisations du Bureau d’enquêtes sur les accidents de transport terrestre, le BEA-TT. Ce dernier qui propose de rendre obligatoire l’installation d’un système d’alarme sonore et visuel dans les camions équipés de ridelles, et d’un dispositif de ralentissement des véhicules. On écoute Frédérique Tuffnell, députée de Rochefort-Aunis :

Et j’ajoute que d’autres dispositifs sont également à l’étude. Selon le Ministère, c’est l’Union européenne qui définit la réglementation.

Frédérique Tuffnell qui réagit après l’annonce ce matin dans les colonnes du Parisien par Stéphane Bern de la venue à Rochefort du président Macron en mai prochain. Il pourrait lancer à cette occasion le Loto du patrimoine à la Maison de Pierre-Loti. Le musée qui fait partie des 250 sites sélectionnés dans le cadre de cette opération de sauvegarde du patrimoine dont la restauration sera financée par les recettes du tirage qui aura lieu en septembre. Frédérique Tuffnell :