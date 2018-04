Brouage sera officiellement classé parmi les « Plus beau village de France » samedi prochain. Une cérémonie aura lieu à la halle aux vivres, avec la présentation du label décerné en juin dernier. Et la signature de la « charte qualité » par le maire de la commune de Hiers Jean-Marie Petit. Le président du Département Dominique Bussereau sera présent, accompagné de nombreux élus du territoire. A cette occasion, une nouvelle attraction sera lancée au cœur de la citadelle. Un petit train touristique qui va sillonner tout l’été les rues du village. Jean-Claude Gilbert, le créateur et conducteur, nous en parle :

La balade dure une heure. Tarifs : 6,50 euros. 4 euros pour les enfants de 3 à 10 ans. Gratuit pour les moins de 3 ans. C’est à découvrir jusqu’au 30 octobre.