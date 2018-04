Une grève illimitée des médecins du service, et de trois mois reconductibles pour les 50 agents paramédicaux. Ils sont soutenus par leurs confrères des autres services de l’hôpital, appelés également à débrayer. Tous entendent dénoncer les conditions de travail et la fermeture annoncée de 15 lits, malgré une hausse de l’activité de 7% en 2017. Et ce au détriment des soins et des patients. On écoute Marie Robichon du syndicat Sud santé à l’hôpital de Rochefort :

Si la politique de l’Agence régionale de santé est de privilégier de plus en plus une chirurgie ambulatoire jugée moins coûteuse, de leur côté les syndicats pointent du doigt les répercussions des fermetures de lits sur l’ensemble des services. Ils demandent à être entendus par la direction :

L’ARS demande à la direction de reprendre le dialogue social. En attendant, un expert désigné par le Ministère de la santé est attendu pour juger de l’état du centre hospitalier de Rochefort.