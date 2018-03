La grève générale demain à Carrefour. Les syndicats appellent à un mouvement d’ampleur exceptionnelle dans l’ensemble des magasins de l’enseigne. Ils veulent frapper fort en plein week-end de Pâques. Des hyper et supermarchés du groupe seront bloqués ou fermés. Les syndicats dénoncent la suppression de milliers d’emplois et la fermeture de 273 magasins de proximité. Ils remettent en cause la politique de mangement du PDG Alexnadre Bompard. On écoute Sébastien Raynaudon de Force ouvrière à Carrefour Angoulins :

De son côté, la direction se défend, estimant que ces mesures visent à assurer la pérennité du groupe.

A Carrefour Angoulins, la grève s’annonce particulièrement suivie. Une centaine d’employés sur 280 devrait suivre le mouvement. Ils distribueront des tracts aux différents accès du magasin. Des employés qui considèrent avoir été spoliés par le groupe et qui craignent pour leur avenir. Sébastien Raynaudon :

Conséquence de la grève pour les clients de Carrefour Angoulins, un flux extrêmement restreint en caisse.