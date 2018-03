Le Département de la Charente-Maritime invite petits et grands à chercher les trésors chocolatés dans ses Pôles nature et Pôles découverte. Tout d’abord, le Paléosite de Saint-Césaire propose Préhisto Pâques dimanche et lundi de 10h30 à 19h. Les visiteurs seront invités à déambuler et à ouvrir l’œil pour découvrir les œufs déposés par les cloches sur le parcours extérieur du site, parmi les reconstitutions préhistoriques, entre le village de Néandertal et le cimetière des mammouths. De son côté, le site gallo-romain du Fâ à Barzan propose une chasse aux oeufs de Pâques au coeur de la ville antique lundi de 14h à 18h. Enfin, la Cité de l’huître à Marennes se démarque en proposant une Chasse non pas aux œufs mais « aux huîtres en chocolat », dimanche de 10h30 à 19h.

L’Ecomusée de Port-des-Barques propose lundi une chasse aux œufs un peu spéciale, dans l’enceinte du fort de l’île Madame. Départ à 14h depuis les casemates.

Le château de Crazannes organise aussi sa journée d’animations pour fêter Pâques. Le rendez-vous est donné lundi avec au programme : visite guidée du château à 15h. Et à 16h15, chasse aux œufs dans le parc du château en compagnie du Chat Botté et à 17h un atelier d’œufs peints.

Enfin, le Train des Mouettes propose dimanche une chasse aux œufs à Chaillevette. Départ de la gare de Saujon à 14h30.

Le Département de la Charente-Maritime invite petits et grands à chercher les trésors chocolatés dans ses Pôles nature et Pôles découverte. Tout d’abord, le Paléosite de Saint-Césaire propose Préhisto Pâques dimanche et lundi de 10h30 à 19h. Les visiteurs seront invités à déambuler et à ouvrir l’œil pour découvrir les œufs déposés par les cloches sur le parcours extérieur du site, parmi les reconstitutions préhistoriques, entre le village de Néandertal et le cimetière des mammouths. De son côté, le site gallo-romain du Fâ à Barzan propose une chasse aux oeufs de Pâques au coeur de la ville antique lundi de 14h à 18h. Enfin, la Cité de l’huître à Marennes se démarque en proposant une Chasse non pas aux œufs mais « aux huîtres en chocolat », dimanche de 10h30 à 19h.

L’Ecomusée de Port-des-Barques propose lundi une chasse aux œufs un peu spéciale, dans l’enceinte du fort de l’île Madame. Départ à 14h depuis les casemates.

Le château de Crazannes organise aussi sa journée d’animations pour fêter Pâques. Le rendez-vous est donné lundi avec au programme : visite guidée du château à 15h. Et à 16h15, chasse aux œufs dans le parc du château en compagnie du Chat Botté et à 17h un atelier d’œufs peints.

Enfin, le Train des Mouettes propose dimanche une chasse aux œufs à Chaillevette. Départ de la gare de Saujon à 14h30.