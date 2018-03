Handisport Charente-Maritime organise demain sa 3e journée départementale à Port-des-Barques. Cette journée, qui clôture le programme de la 5e Semaine de l’Accessibilité Rochefort Océan, a pour objectif de sensibiliser les professionnels et le grand public aux handicaps. Et justement, depuis 3 ans, le public qui répond présent à l’invitation prouve que le pari est tenu. On écoute Wilfried Ossah-Ndzoume, président du Comité départemental Handisport Charente-Maritime :

Des sportifs de haut niveau seront présents, à l’image du Rochefortais Maxime Guérin, champion de France de tir à l’arc et 4e aux jeux paralympiques de Rio. De quoi faire changer certains a priori sur le handicap :

Rendez-vous donc demain de 10h à 18h, salle polyvalente de Port-des-Barques. L’entrée est libre.