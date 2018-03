La Ville propose mardi prochain une matinée pour les plus de 50 ans. Elle souhaite en effet sensibiliser les aînés aux nouveaux dangers de la route et rappeler les règles de circulation, car cette frange de la population est considérée comme particulièrement à risque. Or, rien à présent n’a été fait pour l’accompagner, reconnaît Stéphane Augé, adjoint au maire en charge de la sécurité routière :

Et quelques rappels ou remises à niveau ne sont pas inutiles comme le souligne Stéphane Augé :

Préfecture et gendarmerie seront présents pour échanger, y compris sur la nouvelle limitation à 80km/h. Un médecin parlera santé au volant, et des conséquences de la prise de médicaments avant de conduire. Un simulateur de conduite sera également à disposition. C’est donc mardi de 9h à midi à la salle du lavoir. Sur inscription au 05 46 07 00 23.