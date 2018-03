Scène ouverte avec le groupe The Coma de Niort (79) pour la promotion de son prochain concert le 31 mars au bar « Le Terminal » de Thouars (79).

The COMA est composé de 4 musiciens : Philippe ( batterie ), Yvan ( basse) , Kevin (guitare rythmique / chant ), et Stéphane (lead guitare / backing vocals ). Le groupe a vu le jour en février 2016. C’est une fusion de deux groupes : SUPREM SMILE (grunge) et EARLY MORNING (pop rock). Le courant passe tout de suite et c’est un enchaînement de compositions , de riffs entraînants que le groupe compose à un rythme très soutenu. The COMA a passé quelques mois au studio pour un EP 5 titres, EAT YOU ALIVE, actuellement en vente sur toutes les plate-formes numériques. 2018 promet d’être une année remplie des lives …

https://www.facebook.com/the.coma.band/

https://coma79.wixsite.com/coma