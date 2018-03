Moment de recueillement et de fraternité hier soir à Surgères. Plusieurs personnes se sont rassemblées sous les halles du marché en centre-ville, contre la haine, le racisme et l’antisémitisme en France. Des élus locaux et des anonymes venus dénoncer les attentats de Trèbes et le meurtre d’une femme de confession juive à Paris. Ecoutez ces témoignages :

Un rassemblement citoyen à l’initiative de Younès Biar, référent départemental de la République en marche et élu de l’opposition à Surgères, pour un appel à la fraternité :

Sentiment partagé par la maire de Saint-Mard Patricia Filippi qui tenait à être là hier soir :

Jean-Guy Branger, ancien député, ancien sénateur et maire honoraire de Surgères, était également présent pour dénoncer le crime odieux dont a été victime Mireille Knoll, une octogénaire juive tuée et brûlée vendredi dernier dans son appartement parisien :

Le chef Doria de la brigade de gendarmerie de Surgères s’est adressée à l’assistance pour rendre hommage au colonel Arnaud Beltrame, tué lors des attentats de Trèbes vendredi :

Et c’est aujourd’hui dans l’Aude que vont avoir lieu les obsèques des quatre victimes des attentats de Trèbes, au lendemain de l’hommage national rendu au colonel Beltrame aux Invalides à Paris. Il sera inhumé ce jeudi. Une cérémonie en présence du Premier Ministre, accompagné des Ministres de l’Intérieur et de la justice Gérard Collomb et Nicole Belloubet.

A noter que de nombreux hommages ont été rendus hier matin en Charente-Maritime. Dans les gendarmeries de Rochefort et Saint-Jean-d’Angély. Et place de l’hôtel de ville à Royan où élus et militaires ont observé un moment de recueillement.

Et les hommages vont se poursuivre. Une minute de silence sera notamment observée ce soir en ouverture du Conseil municipal de Saint-Jean-d’Angély par les élus de la ville.