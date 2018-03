Un nouveau bureau a été élu en début de semaine au Comité régional basé à Marennes, un peu plus d’une semaine après l’élection du président. Daniel Coirier, 58 ans, ostréiculteur à Fouras, a pris ses fonctions le 14 mars. Il se pose en rassembleur de tous les professionnels de la conchyliculture, et il a deux priorités pour ce mandat qui va durer quatre ans. On l’écoute :

Des produits qui bénéficient déjà d’une forte notoriété comme les huîtres Marennes-Oléron, mais aussi les moules de bouchots. Autre préoccupation du professionnel, la qualité de l’eau pour l’élevage. Daniel Coirier sera très attentif à la question du partage de l’eau :