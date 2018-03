13 accidents mortels et 16 victimes. C’est le trop lourd bilan de la Sécurité routière depuis le début de l’année en Charente-Maritime. Le département compte à ce jour autant de tués qu’entre janvier et juin 2017. Un bilan qui s’est alourdi ce mois-ci avec 5 morts à Pons et Saint-Agnant. Parmi les principales causes : la vitesse, mais aussi la consommation de drogue ou d’alcool. C’est le cas dans six accidents mortels. Le comportement des usagers est identifié comme le principal responsable. D’où un rappel à la vigilance et au respect du code de la route par la préfecture.