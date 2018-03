Top départ le 7 avril pour la toute nouvelle attraction du Futuroscope. Le parc de la Vienne va proposer une expérience inédite à 200 à l’heure, et unique au monde. Pour ce faire, il s’est offert la star des rallyes Sébastien Loeb, neuf fois champion du monde, pour piloter le projet. Un projet à 6 millions d’euros qui offre au visiteur une immersion comme copilote en 5 dimensions, avec casque de réalité virtuelle, image haute définition 6K à 360° et sièges baquets électrodynamiques, mettant tous les sens en éveil. Sébastien Loeb n’a pas hésité une seule seconde pour participer à l’aventure et partager ses propres sensations avec le public :

Une salle de 108 sièges a été spécialement aménagée pour répondre aux exigences du parc et créer cette expérience collective de réalité virtuelle. Dominique Hummel, le président du directoire du Futuroscope :

Et le résultat est bluffant. Ecoutez ces réactions à la sortie de l’attraction qui a été inaugurée samedi dernier :

Ouverture donc le 7 avril de l’attraction qui s’appelle « Sébastien Loeb racing Xperience ».