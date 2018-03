C’est officiel depuis aujourd’hui. La signature a eu lieu à La Rochelle. La coopérative charentaise, qui était en difficulté financière depuis quelques années, vient de passer un accord avec son voisin vendéen spécialisé dans l’achat, le stockage et la distribution de matériaux destinés aux artisans. Une manière de renforcer un partenariat qui existait déjà depuis trois ans, mais aussi de sauver une entreprise en crise. On écoute Alban Viaud, le PDG d’UAB :

L’opération représente un chiffre d’affaires de plus de 80 millions d’euros pour UAB, qui réalisait déjà plus de 75 millions d’euros. Elle dispose désormais de 70 adhérents en plus en Charente et Charente-Maritime. A noter que le siège de la coopérative Rabo n’existe plus à Rochefort. Les employés qui ont refusé le transfert de poste en Vendée ont été remplacés. UAB emploi 150 salariés.