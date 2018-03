Scène ouverte avec le duo The Velvet Ghost de Niort, pour la promotion de son répertoire.

Groupe émergent de la scène électro-rock niortaise, The Velvet ghost se singularise par une musique construite comme un film contemporain. On y découvre un univers mariant le trip-rock de THE GATHERING aux envolées rythmiques et symphoniques de WOODKID. Un mélange audacieux de mélancolie et d’évasion épique. En 2016, Pauline David (chant) et Thomas Guédon (claviers / composition) façonnent la couleur des compositions dans leur home studio.

C’est désormais sur scène que le groupe donne du relief à ses chansons, accompagné par les musiciens rock que sont Alexis Biston et Camille Sullet. Pour un live puissant et aérien.

https://www.thevelvetghostofficial.com/

https://www.facebook.com/thevelvetghostofficial/?ref=br_rs