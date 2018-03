Forte mobilisation des fonctionnaires ce matin en Charente-Maritime. Ils étaient plus de 5 000 à descendre dans la rue, de sourse syndicale. Dans le détail : 3 000 à La Rochelle, et 2 000 à Saintes. Saintes où les cheminots du Technicentre SNCF, empêchés d’aller à Paris pour cause de grève des trains, ont tenu un piquet de grève dès le début de matinée. Ils ont ensuite rejoint la manifestation devant le palais de justice où ils ont pu s’exprimer pour défendre leur statut. De son côté, Agathe Morin, secrétaire de l’Union locale CGT de Saintes, a tenu à redire son exaspération vis-à-vis du gouvernement :

A Saintes, la manifestation s’est achevée autour d’un barbecue, organisé par les cheminots place de la graine d’orge.

Le mouvement de grève a été bien suivi par les profs dans l’Académie de Poitiers. Le taux d’enseignants grévistes s’élève à plus de 15,5%.