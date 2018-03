Grand nettoyage de printemps pour Tonnay-Charente. La municipalité renouvelle dimanche prochain son opération Ville propre. Tous les bénévoles sont invités à ramasser les déchets dans les rues, chemins, fossés et parcs. Des gilets jaunes, des gants et des sacs poubelle leur seront fournis. Rendez-vous sur le parking du Super U. L’opération se déroulera de 14h30 à 17h30.

Et puis grand nettoyage également ce samedi de la plage de d’Yves, dans l’anse des boucholeurs. Une opération menée par la LPO, l’association Surfrider et l’association Les Mains dans le Sable. Le ramassage à la main permet de faire le tri entre tous les débris charriés par la mer et de mieux respecter le milieu naturel. Si les plastiques, fer, aluminium et verre seront ramassés, les débris naturels tels que algues et coquillages sont eux essentiels pour la biodiversité. Les bénévoles sont invités à partir de 10h sur l’aire de la baie d’Yves. A prévoir : des gants et un pique-nique. Les sacs seront fournis.