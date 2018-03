Un marché bio hebdomadaire à Arvert. C’est le seul de Charente-Maritime. Depuis deux ans, des producteurs locaux du département assurent la vente directe tous les vendredis après-midi. Unique, le marché bio de la presqu’île devient peu à peu une référence, à mesure que la filière se développe. Un projet devenu réalité grâce au soutien des élus locaux et de l’association des commerçants. On écoute Agnès Charles, adjointe maire en charge du marché :

En période estivale pas moins de 14 producteurs se partagent la halle d’Arvert. Beaucoup moins l’hiver forcément, à cause de la saisonnalité des produits. Une offre qui peut paraître déclinante pour les clients. Mais là n’est pas le seule difficulté d’une telle entreprise. Agnès Charles :

Des producteurs parfois difficiles à dénicher donc. D’autant que l’obtention du label bio, réputée difficile et coûteuse, est souvent pointée du doigt. Pas pour Etienne et Sébastien, producteurs de fromages et de pains bios, et commerçants sur le marché d’Arvert :

Des producteurs motivés et fidèles pour un marché dont les meilleurs ambassadeurs sont les clients. Ecoutons Denis, un habitué qui nous fait part de son enthousiasme :

Le marché bio d’Arvert se tient été comme hiver tous les vendredis de 16h à 19h sous la grande halle. Et sachez qu’il existe une dizaine de marchés bios ponctuels dans l’année en Charente-Maritime. Le premier a lieu ce week-end à La Rochelle, à l’occasion du Salon Respire la vie.