Les fonctionnaires en grève demain. Sept syndicats (CGT, FO, FSU, CFTC, Solidaires, FA-FP, CFE-CGC) appellent les personnels de la fonction publique à se mobiliser partout en France. 140 manifestations sont prévues dans le pays, dont deux en Charente-Maritime à Saintes et La Rochelle. Le mouvement s’annonce particulièrement suivi. Les fonctionnaires réclament une revalorisation des salaires, l’abrogation du jour de carence récemment réinstauré par le gouvernement, la fin des suppressions de postes et donc plus de moyens. On écoute Nicolas Bossis de Force ouvrière 17 :

Deux rassemblements sont prévus à 10h30 sur le parvis de la Gare à La Rochelle et devant le palais de Justice de Saintes.

Conséquence de la grève, le trafic des trains sera très perturbé. La SNCF annonce 2 TGV sur 5, et 2 TER sur 3 en Poitou-Charentes. Pour connaître les Trains express régionaux en partance, contactez le 0 800 872 872 ou rendez-vous sur l’appli SNCF. A Saintes, les cheminots du Technicentre tiendront un piquet de grève dès 8h.

Côté transport toujours. Le trafic des bus sera également perturbé. A Royan, une partie du personnel sera en grève. Plusieurs lignes seront impactées et ne circuleront pas de la journée. Plus d’infos au 0 810 810 977.