Le projet vieux d’une quarantaine d’années est de nouveau sur les rails, soutenu par la municipalité. Un groupe de travail a été constitué avec les deux associations à l’origine du projet, Surgères histoire et patrimoine et la Société des sciences. Aucun lieu ni calendrier n’ont pour le moment été évoqués concernant ce nouvel outil culturel et touristique. On sait seulement que le musée racontera l’histoire de la ville. Isabelle Dumet, la président de Surgères histoire et patrimoine, nous en dit plus :

Isabelle Dumet qui lance un appel à la sauvegarde de la mémoire. Elle recherche toute personne qui serait en mesure de témoigner de l’évolution de la cité, mais aussi des objets ou des documents afin de créer un fonds en vue de proposer des expositions temporaires. Pour contacter Isabelle Dumet, un numéro le 06 19 64 49 22.