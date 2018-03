Manifestation hier après-midi devant la mairie d’Aytré des parents d’élèves de l’école de la Petite couture. Fait rare : la municipalité demande à l’Education nationale de fermer une classe de Toute petite section. Elle souhaite en effet en récupérer les locaux pour réaliser un réfectoire, et elle n’a plus les moyens de payer un agent contractuel pour l’encadrement des tout-petits. Des arguments contestés par les parents d’élèves. On écoute l’une des porte-parole Julie Gaudin :