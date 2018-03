C’est la plus grande association de seniors et de retraités en France avec 600 000 adhérents. Elle a pris ses quartiers au Forum des pertuis jusqu’à demain pour débattre sur les sujets qui préoccupent le 3e âge : la lutte contre l’isolement, mais aussi la défense des retraités, une semaine après la forte mobilisation dans la rue pour réclamer plus de pouvoir d’achat et dénoncer la hausse de la CSG. On écoute Gérard Vilain, le président de la Fédération nationale de Générations mouvement :

Concernant la CSG, Générations mouvement devrait adopter une motion à l’occasion de ces Journées nationales, alors que le Premier Ministre a annoncé hier qu’un geste sera fait pour corriger la hausse d’impôts dès l’an prochain face au mécontentement des retraités. A noter que deux tables rondes seront organisées sur la lutte contre l’isolement et l’accès au numérique. Le président de la Charente-Maritime Dominique Bussereau y participera demain après-midi.