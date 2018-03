Fin de l’épisode neigeux en Charente-Maritime. L’alerte orange a été levée cette nuit dans notre département. Elle avait été activée en milieu d’après-midi hier, à la suite de chutes de neige importantes qui ont surpris tout le monde. Pas de conséquences particulières sur la circulation. Les pompiers ont réalisé 25 interventions au total. 9 personnes ont été légèrement blessées. Par mesure de précaution, et en raison d’un possible risque de verglas, les opérations de salage ont repris ce matin. Sur le réseau départemental, les routes principales et secondaires sont dégagées. Le transport scolaire est assuré sur l’ensemble du département. A Royan, en revanche, le réseau Cara’bus est à l’arrêt jusqu’à nouvel ordre.

Communiqué du Département :

En ce mardi 20 mars matin, les températures de l’air oscillent sur l’ensemble du Département entre 1°C et 2,5°C. Les routes sont majoritairement séches, notamment grace au vent qui souffle sur le département ces dernières heures. On peut noter par endroit la présence de reste de neige, notamment en rive de chaussée.

Les chaussées sont glissantes par endroits.

Des actions de salage ponctuels ont eu lieu aux alentours de Saujon :

-Sur la RD117 à Prignac,

-Sur la RD730 entre Semussac et Saint-Georges-de-Didonne

Le réseau routier Départemental reste sous surveillance, la prudence est recommandée aux usagers de toutes les routes du Département

Pour la sécurité de tous, il est rappelé aux usagers de ralentir et d’être vigilants lorsqu’ils croisent les engins de service hivernal.

Il est rappelé aux automobilistes qu’il est interdit de dépasser les engins de service hivernal en intervention.